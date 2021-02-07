Tabip odasından Dr. Mustafa Özlü'nün adını yaşatmak için çağrı

12 Kasım 2020 yılında Kahramanmaraş il sağlık müdürlüğüne bu isteklerini resmi yazıyla ileten Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığının taleplerine halen bir cevabın gelmediği ifade edildi.

Kahramanmaraş tabip odasının yazmış olduğu resmi belge de yer alan yazıda şu sözlere yer verildi.

“Bilindiği üzere tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanları tüm dünyayı tahdit eden Covid-19 ile mücadelede büyük özveriler göstermiştir. Kendileri hasta olma, canından olma pahasına çalışmışlardır.

Dr. Mustafa Özlü, İlimizde yapılan mücadelede canı ile bedel ödeyerek sembol isim olmuştur. Yeni açılacak veya mevcut bir sağlık kurum/kuruluşuna isminin verilmesinin Dr. Mustafa Özlü, nezdinde tüm hekimlerimizin mücadelede gösterdikleri özverinin hatırlanmasını sağlayacaktır. Meslek şehidi saydığımız Dr. Mustafa Özlü isminin bir sağlık kuruluşuna verilmesini Kahramanmaraş Tabip Odası olarak il sağlık müdürlüğüne önermekteyiz.”

Muhabir: Gökhan ÇALI