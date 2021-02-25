Takı tasarımı yaparak öğrencilere burs veren Tat ailesinin yeni hedefi Afrikada su kuyusu açtırmak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde takı tasarımı yaparak öğrencilere burs veren Tat ailesinin yeni hedefi Afrika’da su kuyusu açtırmak.

KAHRAMANMARAŞ 25.02.2021, 13:47 25.02.2021, 17:18
Takı tasarımı yaparak öğrencilere burs veren Tat ailesinin yeni hedefi Afrikada su kuyusu açtırmak

Elbistan’da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta öğrendiği takı tasarım sanatı ile yaptığı hediyelik eşyaları satıp elde ettiği gelir ile öğrencilere burs veren Hatice Tat adlı kadının yeni hedefi Afrika’da su kuyusu açtırmak.

Kursta öğrendiği takı tasarım sanatını çocuklarına da öğreten Tat, yaptıkları hediyelik eşyaları internet üzerinden satıp, elde ettiği gelirler ile de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs veriyor.
Ailenin yeni hedefi ise, yedi yaşındaki çocuğu Hanife Betül’ün Afrika’da su kuyusu açtırma hayalini gerçekleştirmek. Satışlardan elde edilen gelirler, Hanife Betül’ün kumbarasında biriktiriliyor. Biriktirilen para ilgili kurumlara ulaştırılarak Afrika ülkelerinden birinde su kuyusu açtırmak için kullanılacak.

Öğretmen olan eşi ve çocuklarının da yardımı ile yapılan ürünlerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verdiğini belirten Hatice Tat, yeni hedefin küçük kızı Hanife Betül’ün isteği doğrultusunda su kuyusu açtırmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır takı tasarımı yaptığını belirten Hatice Tat: “Çocuklarımın ve eşimin destek ve katkıları ile hediyelik eşya yapıyorum. Malzemeleri internet üzerinden sipariş ederek evde aksesuar, kolye, anahtarlık, cevşen, bilezik, küpe ve yüzük gibi değişik eşyalar yapıyorum. Yaptığım ürünleri internet üzerinden satıyorum. Çevremde almak isteyenlere de elden teslim ediyorum. Elde ettiğim geliri maddi imkânı zayıf olan öğrencilere burs olarak veriyorum. Şimdi de küçük kızımın Afrika ülkelerinde su kuyusu açtırma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Lise öğrencisi olan Beyza Nur da küçük kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için takı yapımlarında annesine yardım ettiğini söyledi.

Ailenin küçük kızı Hanife Betül Tat: “En büyük hayallerimden biri olan su kuyusu açtırmak için anneme yardım ediyorum o da kumbarama para atarak hayalimi gerçekleştirmek için bana yardım ediyor” dedi.
Kendisi bir ilkokulda yönetici olan Kazım Tat, eşi ve çocuklarının yaptığı ürünlerden elde ettikleri gelirleri hayır işlerinde kullanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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