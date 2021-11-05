Taksim Trio Yarın Kahramanmaraş’ta!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri yarın başlıyor. 6 – 29 Kasım tarihleri arasında konserden, söyleşiye, tiyatrodan, atölye buluşmalarına kadar birbirinden renkli 13 etkinliğin düzenleneceği takvim kapsamında, 6 Kasım Cumartesi günü (yarın) Taksim Trio konser verecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek konserde, ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek sanatseverleri Türk müziğinin eşsiz besteleriyle karşılayacak. Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.