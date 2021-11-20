Tam Bana Göre Festival’de Expo 2023 tanıtıldı!
Başkan Mahçiçek, Festivali Aksu Haber’e değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 11:50
Yerel Yönetimlerin Gençler İçin Hazırladığı Tam Bana Göre Festival’de Yerini Alan Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’a Özgü Ürünlerle Standını Donatırken Expo 2023 Tanıtımını Da Yapıyor.
81 İlden Gelen İl Ve İlçe Belediyelerinin Standının Bulunduğu Festival Alanında Onikişubat Belediyesi Gençler İçin Yaptığı Hizmetleri Bir Bir Sıralarken Ankaralılara Ve Ziyaretçilere Birçok Hediye Dağıttı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Bu Tür Etkinliklerin Şehirlerin Tanıtımı İçin Oldukça Önemli Olduğunu Söyledi.
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|12
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|27
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|12
|27
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|12
|26
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|12
|22
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|22
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|11
|20
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|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
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|11
|23
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|11
|23
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|22
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|11
|20
|6. M. United
|11
|17
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|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
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|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Athletic Bilbao
|13
|19
|8. Osasuna
|13
|19
|9. Barcelona
|12
|17
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|13
|17
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|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
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|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
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|12
|11
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|13
|11
|19. Levante
|14
|7
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|13
|6