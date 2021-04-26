Tam kapanma olacak mı? Gözler tam kapanma iddiası hakkındaki açıklamalarda

Kısmi kapanmada verilen sürenin dolması ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Kabine Toplantısı'nda belirlenecek yeni yol haritasında, üç hafta kapanma ve hızlı aşılanma hedefinin de masadaki seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

HABER – EMRE ATAÇ