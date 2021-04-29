Tam kapanmada poliklinik hizmeti vermeye devam edecekler!

Özel Megapark Hastanesi ve Özel Markasi Hastanesi, pandemi sürecinin başlamasının ardından süreci en iyi şekilde yürüttüler.

Almış oldukları önlemler ve çalışma süreçleriyle de vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiler.

Alınan yeni kararla birlikte tam kapanmanın gelmesinin ardından Özel Megapark ve Özel Markasi Hastaneleri 17 gün boyunca yine Kahramanmaraşlı vatandaşlara poliklinikleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül, “kurumlarımıza ulaşarak alınan randevularla tam kapanma sürecinde de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.