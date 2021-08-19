Tam kıvamında ve lezzetli aşure nasıl yapılır?

Buğday, fasulye, pekmez ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları tatlandırıyor.



Küp küp doğrandıktan sonra yumuşaması için sıcak su da bekletilen kuru kaysı ve kuş üzümü de tenceredeki lezzetle buluşuyor.