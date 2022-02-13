Tamer Karadağlı yöresel kıyafetlerini giydi çetelerin başındaki komutan oldu!

Tiyatroda ünlü oyuncu tamer Karadağlı milli mücadelenin mimarlarından Arslan Bey’i canlandırdı

Program sonrasında aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Karadağlı, “gerçekte yaşanmış şeyleri canlandırırken çok büyük bir sorumlulukla canlandırmaya çalışıyoruz bu vesileyle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.