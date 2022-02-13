Tamer Karadağlı yöresel kıyafetlerini giydi çetelerin başındaki komutan oldu!
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinliklerinde oyuncu Tamer Karadağlı yöresel kıyafetlerini giydi çetelerin başındaki komutan oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2022, 15:15 13.02.2022, 15:49
Tiyatroda ünlü oyuncu tamer Karadağlı milli mücadelenin mimarlarından Arslan Bey’i canlandırdı
Program sonrasında aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Karadağlı, “gerçekte yaşanmış şeyleri canlandırırken çok büyük bir sorumlulukla canlandırmaya çalışıyoruz bu vesileyle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
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