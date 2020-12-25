Tamire gönderilen çamaşır makinesinin içinden altın çıktı

Elbistan’da bir ailenin kaybettiği çeyrek altın, tamire gönderdikleri çamaşır makinesinin içinden çıktı.

Şinasi Karabulut adlı vatandaş, çamaşır makinesinde oluşan arızanın giderilmesi için servisi arayarak talep oluşturdu. Eve gelen teknik servis elemanları makineyi alıp servise götürdü. Arızayı bulmak için çalışma yürüten teknisyenler, su tahliye borusunun tıkandığını belirledi. Tıkanıklığın giderilmesi için sökülen borunun içinden ailenin yılar yıllar evvel kayboldu diye umudu kestiği çeyrek altın çıktı.

Çamaşır makinesinden çıkan altın servis elemanlarınca Şinasi Karabulut’a teslim edildi.

Kaybettikleri altını bulmanın sevincini yaşayan Karabulut: “Bundan yaklaşık iki yıl önce çocuğumuza çeyrek altın hediye edilmişti. Çocuk oynarken altını kaybetti. Eşim de altını kaybettiği için çocuğa kızmıştı. Çamaşır makinemiz arızalandığı için servise göndermiştik. Bugün beni arayıp makinenin içinden altın çıktı dediler. Sevindik, mutlu olduk. Böyle dürüst esnaflar olduğu müddetçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Eşime kaybolan altının makineden çıktığını söylediğimde şok oldu. İki yıl önce kaybettiğimiz altın geri gelince hepimiz şaşırdık. Umudumuzu kestiğimiz altın makineden çıktı.” diye konuştu.

Beyaz eşya teknik servis görevlisi Mustafa Değer de : “Karabulut’un makinesinin arızasının giderilmesi için arıza kaydı açılmıştı. Görevli arkadaşlarımız makineyi alıp servise getirdi. Makinede temizlik yaptığım isnada alt kısımda çeyrek altın çıktı. Buna benzer olaylarla sürekli karşılaşabiliyoruz. Hemen müşteriyi arayıp makinenizden altın çıktı gelip alın diye bilgilendirdik. Sevinip teşekkür ettiler.” diye konuştu.