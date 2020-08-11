TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu değerlendirme toplantısı!

Yerel düzeyde çalışma grublarının operasyon planlarının değerlendirildiği toplantıda; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda; arama kurtarma, barınma, hasar tespit ve enkaz çalışma grubu planı ile ilgili sunumlar yapılarak, olası bir afet durumunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili; personel, araç ve ekipman kapasitelerinin TAMP afet senaryosuna uygunluğunu gözden geçirmek, planların muhtemel bir afette uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Coşkun toplantıda yaptığı konuşmada, “TAMP Kahramanmaraş Planı’nın hazırlık ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştiriyoruz. İl planımızın daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Planlamaların uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkları yapılan toplantılarla önceden öngörmek suretiyle ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları ile gerekli istişareler yapılarak operasyon planlarının afet durumlarına hazır hale gelmesine gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda bu toplantıları önemsiyoruz. Çalışmalarda yer alan çalışma grubu temsilcilerine ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum,” diye konuştu.