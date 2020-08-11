TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu değerlendirme toplantısı!
Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında; AFAD Başkan Yrd. İsmail Palakoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve yerel düzeyde ana-destek çözüm ortağı olan çalışma grubu yöneticilerinin katıldığı TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu’nun İlk Gün Değerlendirme Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Yerel düzeyde çalışma grublarının operasyon planlarının değerlendirildiği toplantıda; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda; arama kurtarma, barınma, hasar tespit ve enkaz çalışma grubu planı ile ilgili sunumlar yapılarak, olası bir afet durumunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili; personel, araç ve ekipman kapasitelerinin TAMP afet senaryosuna uygunluğunu gözden geçirmek, planların muhtemel bir afette uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Coşkun toplantıda yaptığı konuşmada, “TAMP Kahramanmaraş Planı’nın hazırlık ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştiriyoruz. İl planımızın daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Planlamaların uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkları yapılan toplantılarla önceden öngörmek suretiyle ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları ile gerekli istişareler yapılarak operasyon planlarının afet durumlarına hazır hale gelmesine gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda bu toplantıları önemsiyoruz. Çalışmalarda yer alan çalışma grubu temsilcilerine ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum,” diye konuştu.
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:38
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25