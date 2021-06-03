Tanış: Kadınların üretime katılması, ülkemizin geleceği için önem arz ediyor

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış ile Kurumsal İletişim Uzmanı Zişan Kesici ile KAGİD Başkanı Neşe Yıldızhan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Yıldızhan ve yönetimine başarı dileklerinde bulunan Tanış, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her zaman kadın istihdamına önem verdim. Bu anlamda derneğinizin çalışmalarını da kıymetli buluyorum. Kadınların üretime katılması, ülkemizin geleceği için önem arz ediyor. Sizlerin de başarılı projelere imza atacağına inanıyorum. Bizler de destek vermekten mutluluk duyarız” dedi.

Dernek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Yıldızhan ise, “Medine Tanış ve Zişan Kesici hanımefendilerin ziyareti bizleri ziyadesiyle onurlandırdı. Rol model kadınları yanımızda görmek, desteklerini hissetmek mutluluk verici. Derneğimizin kuruluş amacında olduğu gibi girişimci kadın sayısını artırmak, yol göstermek, sorunlara çözüm bulmak için projeler üretiyoruz. Malum yaşanan pandemi sürecinde kısıtlamalar yaşadık. Ancak yönetim kurulu arkadaşlarımızla kısıtlama günlerini fırsata çevirip, projeler hazırladık. Erkeklerin desteği elbette çok anlamlı fakat kadınlar hep birlikte daha güçlü. İnşallah ilerleyen süreçte Medine Hanımla da bir proje girişiminde bulunuruz diye ümit ediyorum. Zaten kendileri de destek vereceklerini iletti. Nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.