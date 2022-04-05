Tarhana firiği tezgâhlardaki yerini aldı

Havaların ısınması ile birlikte ramazan ayına denk gelen firik sezonu vatandaşların iftar sonralarında aradığı atıştırmalığı oldu

Özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışı firik fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Geçen yıl 30-40 lira arasında satılan firik bu yıl 60 liradan satılmaya başladı.