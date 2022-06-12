Tarhana firiği yeme yarışması düzenlendi
Kahramanmaraş’ta bir işletme tarafından 15 dakikada 1 kilogram firik yeme yarışmasında, galip çıkmadı.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2022, 13:46 12.06.2022, 20:12
Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı mevkiinde işletmesi önünde düzenlediği 15 dakikada 1 kilogram firik yeme yarışmasına, vatandaşlar akın etti.
15 dakikada 1 kilogram firik yeme yarışmasında başarılı olanlarda 10 kilogram tarhanayla birlikte çeşitli hediyeler verilecekti.
Düzenlenen yarışmayı tamamlayan çıkmayınca işletme sahibi Emin Simsar, tüm davetlilere ücretsiz firik ikramında bulundu.
Yarışma hakkında kısa açıklama yapan İşletme Sahibi Emin Simsar, “Amacımız Kahramanmaraş’ın firik ve tarhanası Türkiye’nin dört bir yanına duyurmak. Bu etkinliğimiz geleneksel olarak devam edecek” dedi.
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