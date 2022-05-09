Tarhananın yaş hali olan firiğin fiyatı arttı!

Fiyat artışlarından etkilenen firiğin Kilosu yaklaşık 60-70 liradan alıcı buluyor.

Maliyetlerden dolayı fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Tarhana üreticileri ve sanayicileri derneği başkanı Halit Yeninar vatandaşları kaliteli ürünü tercih etmeleri konusunda uyardı