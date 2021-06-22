Tarih merakı lokantaya yansıdı!

100 yıllık eşyaların yer aldığı lokantada Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşında kullanılan silah ve bazı eşyalarda bulunuyor.





56 yaşındaki Metin Balakan, işyerini eski eşyalarla donattı. Adete müzeyi andıran lokantasında müşterilerine lezzetli kebaplarını sunarken bir yandan da eski eşyalar hakkında bilgi veriyor.



Radyolar, eski gaz lambaları, semaverler, saatler, sandıklar ve çeşitli dekoratif eşyalarla süslediği lokantası müşterilerin bazılarını çocukluklarına ve gençliklerine götürürken, genç nesilleri ise meraklandırıyor.