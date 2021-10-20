Tarihçi ve Yazar Ali Gemci Kervanhan’da yeni kitabının tanıtımını yaptı

Uzun ve titiz bir çalışma sonucu 326 sayfalık bir romanı kaleme alan Gemci, Kervanhan’da yeni kitabının tanıtımını yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan tarihçi-yazar ali gemci kitabın içeriği hakkında bilgi verdi.

Romanımızdaki olaylar, Maraş, Senirkent, Ortaca, Fethiye, Trabzon, Rize, Giresun, İzmir, Kula, Edremit, Biga, Kaz dağlarında geçmektedir. Romanımız büyük bir aşk hikayesi etrafında kurgulanmış olup içerisinde çeşitli entrikalar, vefasızlık, göz yaşı, keder, sadakat, hasret, hiç bitemeyen umut... bulunmaktadır. Bu romanımızda kahramanımızın iş seyahati münasebetiyle yapmış olduğu gezilerde gördüğü tabi güzellikler tasvir edilmiş, tarihi mekanlar ve meseleler de ele alınmıştır. İki cilt olarak tasarladığımız romanımızın birinci cildini siz okuyucularımıza sunmaktan kıvanç duyarız.