Tarihçi Yazar Mehmet Işık 1915 olaylarını anlattı
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için 'Ermeni Soykırımı' dedi, Türkiye sert tepki gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2021, 15:38 25.04.2021, 16:46
Tarihçi Yazar Mehmet Işık yaptığı açıklamada Osmanlı devletinin o zamanda sistematik olarak ermenilere bir şey yapmaya zamanı bile yoktu dedi.
Tarihçi Yazar Mehmet Işık konuşmasında Türkler Ermenileri sırtlarından vurmasın diye suriye tarafına taşıdılar ifadelerini kullandı.
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