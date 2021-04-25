Tarihçi Yazar Mehmet Işık 1915 olaylarını anlattı

Tarihçi Yazar Mehmet Işık yaptığı açıklamada Osmanlı devletinin o zamanda sistematik olarak ermenilere bir şey yapmaya zamanı bile yoktu dedi.

Tarihçi Yazar Mehmet Işık konuşmasında Türkler Ermenileri sırtlarından vurmasın diye suriye tarafına taşıdılar ifadelerini kullandı.