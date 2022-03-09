Tarihçi - Yazar Mehmet ışık öğrencilerle bir araya geldi!

“Tarih okumak akıllandırır” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta okul okul gezerek öğrencilere tarihi sevdiren ışık, Selçuk bayraktarın başarısı baştan olmak üzere tarihe iz bırakmış isimleri öğrencilerle buluşturuyor.



İklime hatun kız Anadolu imam hatip lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Tarihçi –Yazar Mehmet ışık, kendine has anlatımıyla öğrencilerle birlikte tarihte yolculuk yaptı.

