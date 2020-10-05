Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu: ‘Ermenistan’nın arkasında destekçisi kalmadı’
Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu “Dağlık Karabağ” bölgesi’nde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan’a karşı yürütmekte olduğu harekâtı Aksu Haber’e değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2020, 19:02 05.10.2020, 19:54
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Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, 1992 yılında Ermenistan Rusya’dan aldığı destekle Azerbaycan’a saldırdı ve karabağ bölgesini işgal ettiler ama Ermenistan’ının arkasında destekçisi kalmadı şeklinde konuştu.
Türkiye’nin, zamanında azerbaycan’a 3 adet uçak desteği bile veremediğini belirten Karabekiroğlu, şimdi ise türkiye’nin büyük ve süper güç haline gelmesiyle bütün dengeler değişti ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında Karabekiroğlu, ''bu konu Azerbaycan’ı ilgilendiriyor gibi görünsede doğrudan türkiye’yi ilgilendiriyor'' dedi.
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