Tarihçi Yazar Talha Uğurluel ve beraberindekiler Kahramanmaraş’ta!
Tarihçi Yazar Talha Uğurluel rehberliğindeki turist kafilesi medeniyetin başkentlerinden biri olan Kahramanmaraş’ı gezme fırsatı yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 15:37 22.05.2022, 16:16
İlk önce tarihi Kahramanmaraş kalesini gezen Uğurluel ve beraberindekiler daha sonra sütçü imam türbesine geçerek tarihi hakkında bilgiler paylaştı.
Kafile son olarak taş medresenin ardından ulu camiyi ziyaret etti.
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
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