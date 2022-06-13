Tarihe yolculuk projesi final yaptı! 2021-2022 eğitim öğretim yılının son gezisi yapıldı

Proje kapsamında 7 ilçedeki kırsal bölgelerde bulunan 67 okuldan, 2000 civarı öğrenci kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek bular hakkında bilgilendirildi.

Bugünde 2021-2022 eğitim öğretim yılının son tarihe yolculuk gezi yapıldı.

Öğrenciler yedi güzel adam edebiyat müzesinde Büyükşehirb Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan tarafından bilgilendirildi.

Program sonunda bir açıklama yapan daire başkanı doğan büyükşehir belediyesi olarak her zaman eğitimin destekçisi olduklarını dile getirerek bu tür programların devam edeceğinin altını çizdi.