Tarihe Yolculuk’un Misafirleri Çağlayancerit Öğrencileri Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesinin üçüncü buluşması gerçekleştirildi. Proje kapsamında Çağlayancerit’ten gelen ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenler şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etti. Ziyaret programında Çağlayancerit Boylu İlkokulu, Oruçpınarı İlk ve Ortaokulu, Soğukpınar İlk ve Ortaokulu, Küçükcerit İlk ve Ortaokulu, Bozlar İlkokulu, Kaleköy İlkokulu, Engizek Şehit Nurdoğan Zorgün İlkokulu ve Şehit Fatih Güngör İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı. Program kapsamında Çağlayancerit’ten gelen toplamda 195 kişilik ziyaret ekibi, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Programın devamında Arsan Center’da ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filmini izleyen öğrenciler, gerçekleştirilen ziyaret programından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, ziyaret programına ilişkin yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kırsal bölgelerde yaşayan ve gerek maddi gerekse de başka sebeplerle şehrimizin tarihi mekânlarını ziyaret etme fırsatı bulamayan öğrencilerimize şehrimizi tanıtmak için hayata geçirdiğimiz Tarihe Yolculuk projemizin üçüncü programını gerçekleştirdik. Program kapsamında Çağlayancerit’ten gelen ilk ve ortaokul öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer ilçelerimizden gelen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi şehrimizde misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.