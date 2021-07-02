Tarihi Bayrak Olayı’nın resmi gün ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı

Maraş, Kültür, Sanat, Tarih Araştırma ve Geliştirme Derneğinin düzenlediği İmza kampanyası, Bayrak Olayı’nın, Bayrak Günü olarak addedilmesi ve TBMM’nde resmi gün olarak ilan edilmesi tüm Türkiye’de de kutlanması için talep niteliği taşıyor.

İmza kampanyasıyla ilgili Cuma namazı sonrasın açıklamalarda bulunan tarihçi yazar Dr. Gökhan Gökşen, tüm vatandaşların bayrak olayını öğrenmesini amaçladıklarını söyledi