Tarihi etkinlikte tek ses: Ebediyete kadar kardeşiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İki Kardeş Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş ve Trabzon Buluşması’nda bir araya geldi. Trabzon’dan çok sayıda misafirin yer aldığı etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin performanslarıyla başlayan etkinlik, Trabzonlu Sanatçı Adem Ekiz’in kemençesi eşliğinde söylediği Karadeniz’le özdeşleşen “Divane Aşık Gibi” parçasıyla devam etti. Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması birincisi Hatice Gökçeli ise, “Boşumuş” türküsünü seslendirdi.

İki Başkan Tarihe Geçti

Karşılıklı olarak meclislerinde “Kardeş Şehir” kararı alan Trabzon ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanları etkinlikte bir araya geldi. Daha önce meclisler tarafından alınmış bir kardeş şehir kararı olmadığını ifade eden Hayrettin Güngör, “Yaklaşık 500 yıl önce iki şehrin kardeşlik tohumları atılmış. Biz sadece ezelden beridir gönüllerde olan kardeşliğimizi resmiyete de dökmek istedik. Kahramanmaraş’tan Trabzon’a selam olsun” diye konuştu. Murat Zorluoğlu ise mutabık olunan yeni projelerden bahsederek, “Trabzon’un fethiyle başlayan kardeşliğimiz ebediyete kadar sürecek. İnşallah kardeş şehrimizle işbirliği içinde ilerleyen süreçte çok önemli işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

KSÜ ve KTÜ’den Kardeşliğin Mazisi

Düzenlenen etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Köksal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Doğan da iki şehrin kardeşliğinin kadim tarihini anlattı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Trabzon’un Fethiyle başladığı ifade edilen kardeşlik sürecinin, alperenlerin bölgedeki faaliyetleri ve milli mücadele sonrası karşılıklı olarak atılan adımlarla devam ettiği akademisyenler tarafından ifade edildi.

Üç Önemli Projeyi Paylaştılar

Hayrettin Güngör ve Murat Zorluoğlu etkinlikteki konuşmalarının satır aralarında üç önemli projeye de değindi. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta Trabzon, Trabzon’da ise Kahramanmaraş adı taşıyan iki şehrin en işlek caddeleri kardeşliğe ithafen ortak şekilde tasarlanacak. Müjdesi verilen diğer bir proje de “Kardeşlik Günleri” oldu. Karşılıklı olarak alınan karar çerçevesinde, Trabzon’da Kahramanmaraş, Kahramanmaraş’ta ise Trabzon günleri düzenlenecek. İlk olarak önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan etkinliklerle Kahramanmaraş, Karadeniz’e taşınacak. Diğer bir projede ise iki şehrin kardeşliğini anlatan bir “Kardeşlik Kitabı’nın” yazılması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyeleri tarafından yayımlanacak kitap ile kardeşliğin tarihe bir vesika olarak not düşülmesi hedefleniyor.

Kardeşliğin Belgesi Takdim Edildi

Asırlardır süregelen kardeşliği resmiyete de dökerek tarihe geçen iki Büyükşehir Belediye Başkanı birbirlerine meclis kararlarını da takdim etti. Yaşanan tarihi anın sonrasında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yöresel el sanatlarından simsırma ile yapılan şehrin sembolü “İstiklal Madalyası” tablosu hediye ederken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise üstünde vapur ve martıların bulunduğu anlamlı tabloyu hediye olarak sundu.