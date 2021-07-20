Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Alpedo Kervan’a emanet

10 yıllığına, Büyükşehir Belediyesi ile Alpedo Kervan Lezzet Grubu arasında imzalanan protokol gereği, Tarihi Maraş Kale’sinin işletme hakkı, artık el değiştirmiş oldu.

Aksu Ana Haber Bültenine Canlı Yayın Konuğu Olan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu kahraman şehrin turizm elçisi olarak yola çıktıklarını söyleyerek Kervan Kale’nin tüm vatandaşların hizmetine açık olduğunu sözlerine ekledi.