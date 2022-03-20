Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor!
Milli mücadele savaşı sırasında önemli rol oynayan tarihi Kahramanmaraş Kalesi, hafta sonları vatandaşların vazgeçilmez yerlerinden birisi oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 15:06 20.03.2022, 16:59
Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kahramanmaraş’a turistik amaçla gelen vatandaşların ilk durağı, kentin tarihi yerleri oluyor.
Kentin simgesi konumundaki Kahramanmaraş Kalesi ise, en fazla ziyaretçiyi misafir etti. Aileleriyle beraber kaleye gelen ziyaretçiler, kaleden memnun kaldıklarını ifade ettiler.
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