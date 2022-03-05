Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmaları beğeniyle karşılanıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev projelerinden Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmaları esnaf ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2022, 15:06 05.03.2022, 15:20
Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan proje 9 Milyon TL’lik yatırımla, tarihi dokuyu ortaya çıkardı ve düzensiz cephe baştan sona yenilendi.
Cephe yenileme çalışmaları vatandaşlardan büyük beğeni alırken, bazı esnafların kaldırım işgali yapması vatandaşlar tarafından olumsuz karşılandı.
Yapılan çalışmalarla birlikte büyükşehir belediyesi ekipleri, cephe yenileme projesi hakkında bilgi içeren broşürler hazırlayarak esnaf ve vatandaşlara dağıttı.
Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün “Bu Güzelliği Birlikte Koruyalım” sloganıyla başlattığı kampanya ya vatandaşlarda tam destek veriyor.
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