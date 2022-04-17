Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram heyecanı
Ramazan bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde yıllara meydan okuyan tarihi kapalı çarşıda pazar günü dükkânların kapalı olmasını fırsat bilen işportacılar ürünlerini görücüye çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2022, 14:57 17.04.2022, 16:45
Bu sene bayram alışverişinin erken başlamasıyla birlikte kapalı çarşıda ciddi bir yoğunluk yaşanırken vatandaşlar bütçelerine göre alışveriş yaptılar.
Alışveriş için çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşlar ise bayram alışverişine erken başladıklarını ve son güne bırakmak istemediklerini söyledi.
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
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|36
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|36
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|36
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|30
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|30
|60
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|60
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|60
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|55
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|32
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