Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram heyecanı

Bu sene bayram alışverişinin erken başlamasıyla birlikte kapalı çarşıda ciddi bir yoğunluk yaşanırken vatandaşlar bütçelerine göre alışveriş yaptılar.

Alışveriş için çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşlar ise bayram alışverişine erken başladıklarını ve son güne bırakmak istemediklerini söyledi.