Çarşı ve pazarda bayram sessizliği.



Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen her yıl tıklım tıklım olan kapalı çarşıda bu sene sessizlik hâkim.



Tarihi kapalı çarşı esnafının umudu arife gününe kaldı.



Vatandaşların uzun süren tatilde deniz kenarlarına gittiğini ve işlerinin durgun olduğunu söyleyen esnaf Cuma gününü bekliyor.