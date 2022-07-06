Tarihi kapalı çarşı esnafının umudu arife gününe kaldı!
Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında tarihi sessizlik yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 17:12
Çarşı ve pazarda bayram sessizliği.
Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen her yıl tıklım tıklım olan kapalı çarşıda bu sene sessizlik hâkim.
Tarihi kapalı çarşı esnafının umudu arife gününe kaldı.
Vatandaşların uzun süren tatilde deniz kenarlarına gittiğini ve işlerinin durgun olduğunu söyleyen esnaf Cuma gününü bekliyor.
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
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|38
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|70
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|36
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|62
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|60
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|36
|58
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|36
|57
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|51
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|36
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
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|38
|52
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|38
|51
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|38
|51
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|48
|13. Brentford
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|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
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|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
|31