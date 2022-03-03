Tarihi kapalı çarşı yeni görünümüyle beğeni topladı

Kapalı çarşının yeni görünümüyle birlikte şehrin turizmi canlanacak ve bölgenin ticaret potansiyeline önemli katkı sağlayacak.

Bu anlamda yapılan bu ummalı çalışmaların karşılığını alabilmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir broşür dağıtarak kapalı çarşı esnaflarından yapılan yerlerin korunmasını, izinsiz afiş, pankart asılmamasını ve kaldırım işgali yapılmamasını istedi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan kapalı çarşı esnafları şunları söyledi.

Gerçekten yerinde bir karar oldu, dükkan önleri kapanıyor düzensiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Eğer başkanımızın talebini esnaf olarak yerine getirebilirsek, çarşımız için daha ihtişamlı bir görüntü oluşur.