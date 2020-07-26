Tarihi Kapalı Çarşıda bayram hareketliliği başladı!

Pandemi Sürecinden Dolayı Sessizliğe Bürünen Tarihi Kapalı Çarşı Kurban Bayramı Dolayısıyla Vatandaşlar Yoğunluk Oluşturdu.

Tarihi Kapalı Çarşı Bu Sene Kovid-19 Dolayısıyla Geçen Bayramları Aratıyor Olsa Bayramın Yaklaşmasıyla Vatandaşları Alışveriş Telaşı Sardı.