Tarihi Kapalı Çarşı’da bayram hareketliliği!
Ramazan Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde Kahramanmaraş’ta bayram alışverişi denilince akla gelen Kapalı Çarşı’da esnaflar büyük hareketlilik bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 15:54 26.04.2022, 17:06
Geçtiğimiz 2 yıl Covid-19 salgını gerekçesiyle bayramlarda uygulanan kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş yerlerini açamayan ve aldıkları ürünleri ellerinde kalan esnaf, büyük sıkıntılar çekmişti.
Umudunu Ramazan Bayramı öncesi yapılacak alışverişe bağlayan esnaf, piyasa genelinde yaşanan durgunluğun yerini Ramazan Bayramı'nda hareketli günlere bırakmasını umut ediyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan esnaflar, bu bayramın bereketiyle geleceğini söyledi.
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