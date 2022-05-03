Tarihi Kapalı Çarşı’da bayram yoğunluğu!

Bayram tatili fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler, hem gezme hemde alışveriş yapmak için 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'nı tercih etti.

Giyim, şeker, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı çarşının esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu dolayısıyla mutlu oldu.