Tarihi Kapalı Çarşıda cephe çalışmaları devam ediyor!

Şehrin çehresini değiştirecek çalışma yerli turistler ve vatandaşlar tarafından tam not aldı





Ulu Camii ile İş Bankası arasında bulunan 70 iş yeri ve 9 giriş kapısını kapsayan projede örnek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte diğer bölümlerinde yapılması için büyükşehir belediyesi gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmaların sonucunda ise tarihi doku ortaya çıkacak.