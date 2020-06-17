Tarihi kapalı çarşıda farklı tasarımların yer aldığı çarıklar ilgi odağı oldu!

Ayrıca Almanya ve İngiltere baştan olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracatlar yapılıyor.

Türkiye’de ise sahil kesimlerinde ilgi fazla.



Fatih yemenesi, roma sandaleti, yaprak sandaleti, Karadağ çarığı gibi ürünler ise en çok ilgi görenler arasında.



Çarıkçı esnafını koronavüristen etkilendiğini biran önce turistlerin gelmesini istiyorlar.