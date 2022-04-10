Tarihi Kapalı Çarşı’da ramazan yoğunluğu!
Kahramanmaraş’ın eşsiz yerlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı’da bu kez ramazan yoğunluğu vardı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 15:59 10.04.2022, 17:35
Hafta sonu olması nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlar, orucu da rahat geçirmek için alışverişlerinde kapalı çarşıyı tercih etti
Tarihi dokusuyla birlikte konumu itibarıyla kavurucu sıcaklarda bile serin olan kapalı çarşı ramazan ayında da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|31
|52
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Alanyaspor
|32
|52
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|29
|51
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Celta Vigo
|31
|37
|12. Espanyol
|31
|37
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22