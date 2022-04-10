Tarihi Kapalı Çarşı’da ramazan yoğunluğu!

Hafta sonu olması nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlar, orucu da rahat geçirmek için alışverişlerinde kapalı çarşıyı tercih etti

Tarihi dokusuyla birlikte konumu itibarıyla kavurucu sıcaklarda bile serin olan kapalı çarşı ramazan ayında da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.