Tarihi kapalı çarşı’da yaz hareketlilik başladı!
Yaz tatilinin gelmesi ve okulların tatil olmasıyla birlikte kapalı çarşı esnafları müşterilerini bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 17:01 21.06.2022, 19:00
Tatil sezonunun gelmesini dört gözle bekleyen esnaflar yerli ve yabancı turistlere satış yapmayı hedefliyor.
Kentin tarihi alanlarından biri olan kapalı çarşı’da esnaflar yaz sezonunu ve çarşıdaki son durumu Aksu Haber’e anlattı.
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