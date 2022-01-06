Tarihi Kapalı Çarşı’daki Dev Proje Tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi, 9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesini baştan sona yeniledi. 70 işyeri ve 9 kapısını kapsayan çalışmalar tarihi dokuyu ortaya çıkarırken, esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev projelerinden Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Daha önce düzensiz bir görüntünün hakim olduğu çarşının cephesi, toplamda 9 Milyon TL’lik yatırımla tarihi dokuya uygun olarak baştan sona yenilendi. Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan projenin son hali esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin tarihi adası içinde yer alan Tarihi Kapalı Çarşı’mızda 9 Milyon TL yatırımla cephe yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 500 yıl önceye tarihlendirilen Sûk-i Maraş artık düzenli bir görüntüye, kadim mimarisine uygun bir cepheye kavuştu. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.
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