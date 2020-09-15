Tarihi Kapalı Çarşı’nın Demokrasi Meydanı’na bakan cephesinde cephe yenileme çalışmaları devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında şehrin görünümünü baştan aşağı değiştirecek proje ile Tarihi Kapalı Çarşı’nın Demokrasi Meydanı’na bakan cephesinde cephe yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2020, 17:45 15.09.2020, 20:04
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Ekipler cephelerde yenileme ve onarım çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürürken, Büyükşehir Belediyesince gün içerisinde çalışmayarak, vatandaşların ve esnafların işleri aksatmamak maksadı ile bu şekilde düşünüldü.
Ekipler çalışmaların yanı sıra iş ve çevre güvenliği açısından tüm tedbirleri alarak, yenileme ve bakım çalışmaları yapılan bina çevresinde emniyet şeritleri çekiyor.
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