Tarihi Kapalı Çarşıya pandemi engel koyamadı.
Kahramanmaraş’ın asırlardır ayakta duran tarihi kapalı çarşısında korona gölgesinde sessizlik yaşanmadı.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2021, 11:31
Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerinin satıldığı tarihi çarşıda esnaflar kargo şirketleri ile çalışmaya başladı.
Pandemi nedeniyle ziyarete gelemeyen gurbetçiler telefonla sipariş vermeye başladı.
80 ile kargo çalışan esnaflar müşteri memnuniyeti için özenle seçtikleri ürünleri kargolayıp gönderiyorlar.
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