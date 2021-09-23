Tarihi Kentler Birliği toplandı
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2021 Yılı Olağan İkinci Toplantısı’nda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi temasıyla verimli bir toplantı geçirdik. Güzel ülkemizin mozaiği tarih kokan şehirlerimize, belediye başkanlarımıza ve STK’larımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl ikincisi düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Olağan İkinci Toplantısı’na katıldı. İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye geneli birçok belediyenin temsilcileri de yer aldı. Hayrettin Güngör başkanlığını yaptığı toplantıya ilişkin açıklamasında, “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi temasıyla gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı ile aynı anda verimli bir toplantı geçirdik. Güzel ülkemizin mozaiği tarih kokan şehirlerimize, belediye başkanlarımıza ve STK’larımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması Sergi Açılışı’nın da gerçekleştirildiği etkinlik, belediye başkanları ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.
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