Tarihi Kervan Kocabaş Konağı, şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşların uğrak yeri!

Müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan Tarihi kervan kocabaş konağı, insanları huzurla buluştururken; yakın tarihte kent yaşamına ilişkin barındırdığı etnografik ögelerle de müze niteliği taşıyor.

Vatandaşların damak lezzetine dokunan Tarihi kervan kocabaş konağı, hafta sonları da 31 çeşit serpme kahvaltısıyla misafirlerini ağırlıyor.

Vatandaşlar kahvaltının keyfini çıkarırken çocuklar ise oyun alanında gönüllerince eğleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihi Kervan Kocabaş Konağı Şube Müdürü Murat Dağaçan, tüm vatandaşları tarih kokan kervan kocabaş konağı’na davet etti.