Tarihi konaklar Dulkadiroğlu projeleriyle ayağa kalkıyor

Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu projesi gibi yeni bir projeye başladıklarını vurgulayarak, “Geleceğimiz tarihimizde saklı’ diyerek önemli bir çalışmayı daha başlatıyoruz” dedi.“Dulkadiroğlu’nun geleceği tarihinde saklı” sloganıyla tarihi konakları bir bir restore ederek turizmin hizmetine sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bahtiyar Yokuşu projesiyle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, benzer bir projeyi de Kurtuluş mahallesinde yapmak için çalışmalara başladı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konak restorasyonu çalışmaları ile ilgili konuşarak, bu konuda elde ettikleri tecrübeyi anlattı. Konak restorasyonları konusunda deneyim elde eden sayılı ilçe belediyelerinden olduklarını anlatan Başkan Okay, özelikle Bahtiyar Yokuşu projesinden elde ettikleri deneyim ve tecrübe ile aynı özellikte bir projeye daha başlayacaklarını kaydetti. Kurtuluş Mahallesinde yer alan Bedesten, Hatuniye, İklime Hatun, 42007. ve 42008. sokaklar koruma, onarım ve kentsel tasarım projesini planladıklarını anlatan Başkan Okay, 9 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının restorasyonu, 700 metre uzunluğunda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme güzergahı ve 96 adet tescilli yapı harici yapının cephe iyileştirmesi yapacaklarını anlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizin modern gelişimini sürdürürken, geleceğimiz tarihimizde diyerek tarihi yapıları da ayağa kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli projelere imza attık. Bu projeler Kahramanmaraş’ın tarihine ve kültürüne büyük katkı sağladı. Özellikle turizm anlamında çok önemli katkıları oldu. Bu katkıları artırma ve geliştirme adına yeni projeler yapıyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde olduğu gibi sokak iyileştirme ve cephe yenileme projesi yapacağız. Bu noktada çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Elde ettiğimiz tecrübe ve deneyimle de bu çalışmaları kısa sürede yapacağımızı belirtmek isitiyorum. Kahramanmaraş’ımızın tarihi konakları eski günlerine yeniden dönecek.”