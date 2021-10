Tarihi konaklar Dulkadiroğlu’nun simgesi oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla 20’nin üzerinde tescil kaydı bulunan konağı yeniden gün yüzüne çıkardı. İlçenin eski yerleşim yerinde bulunması ve tarihi konakların çokluğu ile bilinen Dulkadiroğlu’nda; Maraş Araştırma Konağı, Mutfak Müzesi Konağı, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi Konağı ve Bahtiyar Yokuşu’nda yer alan irili ufaklı 17 konak yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunuldu. Tarihi konakların yenileme işlemlerinin ardından ilçenin turizm potansiyelinin arttığını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, eski mahallelerin yeniden eski ihtişamına kavuştuğunu belirtti. Tarihi tescilli konakları tek tek yenileyerek insanların istifadesine sunduklarını söyleyen Başkan Okay, “En önemli konaklarımızdan olan Mutfak Müzesi ve restore ederek yemek kültürümüzü burada her alanda hemşerilerimize ve gelen konuklarımıza sunduk. Bitişiğindeki Somut Olmayan Değerler Müzesini de restore ederek oluşturduk. Bunun da içinde çok çeşitli masal odalarımız, Hacivat ve Karagöz odalarımız, tam teşekküllü ses odamız ve çok çeşitli folklorik eğitimlerin yapılacağı bir mekan haline geldi” dedi. Kahramanmaraş’ın kültürünün Üdürgücü Konağı’nda yaşatıldığını ifade eden Başkan Okay, “Üdürgücü Konağı’nda ise, el sanatları ve kültürümüz ile ilgili neler varsa burada sergileme ve çalıştırma hazırlama işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda Üdürgücü Konağı’mızda 2 bin yıllık 5 odalı bir Roma mezarımız da var. Dolayısıyla burası da büyük bir konak olarak Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin bu bölgede yaşayanların istifadesine sunuldu. Bu konaklarımızın bir bir restore edilerek cazip hale getirilmesiyle de Maraş’ımızın bu eski mahalleleri tekrar eski şaşalı ve cazip günlerine tekrar kavuştu. Bu konaklarımızın yanı sıra Bahtiyar Yokuşu’nda ise 17 tane konağı restore ederek bir sokağı komple eski tarihi siluetine kavuşturmuş bulunuyoruz Kahramanmaraş’ımıza gelen tüm misafirlerimizi gururla bu eski konaklarımızın bulunduğu Bahtiyar Yokuşumuz, demirciler ve kapalı çarşımız gezdiriliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde bizim tarihimiz açısından çok çok önemli. Buraların restore edilip gün yüzüne çıkarılması da kentimizin turizmine ve kapalı çarşılarımız ile ticaretine çok büyük bir katkı sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.