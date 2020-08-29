Tarihi Maraş Kalesi’nde “Açık Hava Sanatsal Mozaik”Sergisinin 2. Günü

Tarihi Maraş Kalesi’nde Gerçekleşen “Açık Hava Sanatsal Mozaik” Sergisinin 2. Gününde De Vatandaşlar Sergiyi Ziyaret Etti.



KAMEK kursiyerleri mozaikleri adeta nakış gibi işledikleri eserleri beğenen vatandaşlar sergiye hayran kaldılar.

Kahramanmaraşlı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da sergiyi ziyaret ederek kaleyi gezdiler.

Büyükşehir belediye başkanı hayrettin güngör’de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımında “30 Ağustos’a kadar Açık Hava Sanatsal Mozaik Sergimize gelip en yaratıcı özçekimi yapan takipçimize el emeği mozaiklerden bir tanesini hediye edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.