Tarihi Maraş Kalesi’nde “Açık Hava Sanatsal Mozaik”Sergisinin 2. Günü
Başkan Güngör; ‘Sergide En Yaratıcı Özçekimi Yapan Takipçimize El Emeği Mozaiklerden Birini Hediye Edeceğiz’
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 18:59 29.08.2020, 20:05
19
Tarihi Maraş Kalesi’nde Gerçekleşen “Açık Hava Sanatsal Mozaik” Sergisinin 2. Gününde De Vatandaşlar Sergiyi Ziyaret Etti.
KAMEK kursiyerleri mozaikleri adeta nakış gibi işledikleri eserleri beğenen vatandaşlar sergiye hayran kaldılar.
Kahramanmaraşlı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da sergiyi ziyaret ederek kaleyi gezdiler.
Büyükşehir belediye başkanı hayrettin güngör’de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımında “30 Ağustos’a kadar Açık Hava Sanatsal Mozaik Sergimize gelip en yaratıcı özçekimi yapan takipçimize el emeği mozaiklerden bir tanesini hediye edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.
33°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25