Tarihi Maraş Kalesi’nde UNESCO lansman toplantısı düzenlendi
Tarihi Maraş Kalesi’nde düzenlenen Kahramanmaraş UNESCO lansman toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2020, 20:12 30.10.2020, 20:55
Tarihi Maraş Kalesi’nde düzenlenen Kahramanmaraş UNESCO lansman toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal katılım sağladı.
Düzenlenen programda konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, doğum tarihiniz miladınızı belirlemez dedi.
Ünal, konuşmasının devamında kent protokolünde oturan kişinin ciddi sorumlulukları vardır ifadelerini kullandı.
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