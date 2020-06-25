Tarihi Taşköprü’nün etrafı temizlendi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mobil ekipler tarafından Tarihi Taşköprü etrafında çevre temizliği yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 14:20 25.06.2020, 14:27
20
Büyükşehir Belediyesi çevre temizliği kapsamında hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler Tarihi Taşköprü başta olmak üzere Kılavuzlu Mesire Alanı’nda çevre temizliği gerçekleştirdiler. Ekipler piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından bölgede bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğini tamamladılar.
34°
açık
Namaz Vakti 25 Haziran 2020
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Crystal Palace
|31
|42
|10. Everton
|31
|41
|11. Arsenal
|30
|40
|12. Burnley
|30
|39
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Deportivo Alaves
|31
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24