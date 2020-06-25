Tarihi Taşköprü’nün etrafı temizlendi!

Büyükşehir Belediyesi çevre temizliği kapsamında hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler Tarihi Taşköprü başta olmak üzere Kılavuzlu Mesire Alanı’nda çevre temizliği gerçekleştirdiler. Ekipler piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından bölgede bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğini tamamladılar.