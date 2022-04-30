Tarım Bakanı Kirişci, memleketi Kahramanmaraş’ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Burada bir basın açıklaması yapan Kirişçi, sektörün bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunacaklarını açıkladı.

“BU AZİZ MİLLET HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bu aziz milletin her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade ederek “İnşallah kabineye yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda eksiksiz noksansız yapmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Bakan Kirişci, açıklamasının devamında; “Sektörün bütün paydaşlarıyla bir araya geleceğiz ve onların değerlendirmelerini alacağız. Ayrıca biz de bundan sonraki kendi yapmak istediklerimizle alakalı bir görüş alışverişinde bulunacağız. Hepimiz biliyoruz ki bir şeye alıştıktan sonra onun daha iyisini daha güzelini talep ederler bu da olması gereken bir durumdur. Artık Türkiye'de kimse duble yolları konuşmuyor çünkü artık duble yollarımızın olmadığı yerler kalmadı. Artık otoyolları konuşuyoruz onları da geçtik tünelleri konuşuyoruz, onları da geçtik boğazın iki yakasını birbirine bağlayan ve gerçekten hayatı son derece kolaylaştıran ve bize konfor sağlayan köprüleri konuşuyoruz. Bu aziz millet bu güzel ülkemiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldan beri eksiksiz hız kesmeden sürekli de daha iyilerini yaparak gösterdi. İnşallah kabine yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda eksiksiz noksansız yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Tekrar sayın valimize sayın bakanımıza, vekillerimize, belediye başkanlarımıza geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı gerçekten çok müteşekkirim. Biz tabi son derece ilgiden alakadan son derece mutluyuz. Bu mutluluğumuz bize masaj olarak geliyor. Sizden çok şey bekliyoruz, beklentimizi bu size olan teveccühünüzle karşılamadaki teveccühünüzle gösteriyoruz. Aman ha ayaklarınız yerden kesilmesin sadece omuzlarınızdaki yükün ağırlığını hisseden olarak değerlendiriyoruz. Hayatımızda bu zamana kadar böyle davrandık inşallah bundan sonra da Rabbim devamını bizlere lütfeyler. Bu imkanı sunar. Ben tekrardan basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.