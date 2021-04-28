Tarım Gross Markette tüm reyonlarda indirim!
Tarım Gross Market ramazan ayına özel indirimlerini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 15:31 28.04.2021, 15:36
Hesaplı ve güvenilir alışverişin adresi Tarım Gross Market kampanya yapmaya devam ediyor.
Çiftçiden devlete devletten millete anlayışıyla yola çıkan ve Kahramanmaraş halkına hizmet veren Tarım Gross Market ramazan ayına özel indirimlerini sürdürüyor.
Bakliyattan temizlik ürünlerine birçok ürünü bünyesinde barındıran Tarım Gross Markete tam kapanma öncesi ilgi arttı.
Tam kapanmaya 1 gün kala vatandaşlar ihtiyaçlarını Tarım Gross Marketten karşılıyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tarım Gross Market İşletmecisi Bayram Ali Börekçi tüm reyonlarda kampanyaların devam ettiğini duyurdu.
HABER – EMRE ATAÇ
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