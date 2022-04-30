Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Bir Dizi Ziyaretlerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Geldi.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 17:16 30.04.2022, 18:57
Ziyaretler Kapsamında Ak Parti İl Başkanlığını Da Ziyaret Eden Bakan Kirişci Burada Partililerle Bir Araya Geldi.
Yapılan Toplantıda Açılış Konuşmasını Yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Ziyaretten Onur Duyduklarını Dile Getirerek Şehre Ve Ülkeye Çok Büyük Hizmetlerinin Olacağını İfade Etti.
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